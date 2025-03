Robert Pattinson sul ritardo di The Batman – Parte 2 | Per il sequel sarò un Batman f***mente vecchio

Leggi su Cinefilos.it

suldi The2: “Per ilunè pronto a riprendere il ruolo del Cavaliere Oscuro in The2, che è in fase di sviluppo da diverso tempo e dovrebbe arrivare nelle sale nel 2027.sembra ansioso di iniziare le riprese del film dei DC Studios. “Lo spero proprio”, ha detto alla co-star di Mickey 17 Naomi Ackie in una conversazione per Hero Magazine a proposito del ruolo di nuovo Crociato. “Ho iniziato comegiovane e per ilun. Ho 38 anni, sono”.ha poi però concluso: “Sono, ma sono più sano. Credo di aver abbassato un po’ la mia età biologica”. L’attore ha poi parlato con Deadline alla prima londinese di Mickey 17, dove ha dichiarato che le riprese deldi Theinizieranno alla fine del 2025.