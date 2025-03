Metropolitanmagazine.it - Robert Pattinson commenta il ritardo di The Batman II: “Diventerò vecchio”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

condivide i suoi pensieri sul tanto rimandato TheParte II, lamentandosi di quanto saràquando il sequel arriverà finalmente nei cinema. Mentre promuoveva il suo prossimo film Mickey 17, all’attore è stato chiesto del ritorno allaEpic Crime Saga del regista Matt Reeves, e ha scherzato sui suoi anni nel franchise.ha osservato che quando ha firmato per la prima volta per interpretare, era un giovane uomo, ma quando il pubblico lo vedrà indossare di nuovo mantello e cappuccio, sarà ““. Per questo motivo, spera che le riprese inizino presto per TheParte II.“Cavolo, spero di sì”, ha dettoalla sua co-star di Mickey 17 Naomi Ackie in un articolo per Hero quando gli è stato chiesto se le riprese di ThePart II inizieranno tra poco.