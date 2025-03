Unlimitednews.it - Rizzi “Calipari punto di riferimento”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – La “capacità di dialogo” di Nicola“lo rendeva undiper chi, come me, aveva il privilegio di lavorare insieme a lui”. È quanto scrive Vittorio, direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della Repubblica (Dis), nell’ultimo numero della rivista Formiche dedicato alla figura del funzionario del Sismi morto 20 anni fa durante la liberazione della giornalista Giuliana Sgrena.Oltre al suo contribuito, ci sono anche quelli di Giovanni Caravelli, direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (Aise, l’agenzia che ha raccolto l’eredità del Sismi dicon la riforma del 2007); e di Bruno Valensise, direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (Aisi). La rivista è stata distribuita ieri sera in occasione della proiezione del film “Il nibbio”, che ricostruisce la figura die la sua uccisione in Iraq.