Rispunta lo scandalo Qatargate e inguaia le dem Moretti e Gualmini

Sembrava un’inchiesta finita su un binario morto, invece ieri ilha ripreso vigore. La Procura federale belga ha infatti chiesto al Parlamento Europeo la revoca delle immunità per due deputate italiane del gruppo Socialisti e democratici, Elisabettae Alessandra.A dare l’anticipazione, il quotidiano belga Le Soir, secondo il quale le richieste saranno annunciate lunedì prossimo, come da procedura, dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in apertura della nuova sessione plenaria. In quell’occasione, Metsola, informerà l’Aula della richiesta, quindi partirà l’iter che coinvolge la commissione giuridica (Juri), la quale dovrà esprimersi e infine si terrà il voto in plenaria. Finora, nell’ambito dell’inchiesta, il Parlamento ha dato il via libera a tutte le richieste di revoca avanzate dalla magistratura di Bruxelles.