Lettera43.it - Riserva strategica in criptovalute, cosa sappiamo sulla decisione di Trump

Donaldha annunciato, tramite alcuni post dal suo account su Truth Social, la creazione di una «nazionale» in. L’obiettivo è rendere gli Stati Uniti d’America, come più volte dichiarato durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali, «capitale mondiale delle crypto» divenendo acquirenti e venditori di denaro virtuale. «Eleverà un settore critico dopo anni di attacchi corrotti da parte dell’amministrazione Biden», ha proseguito, che ha poi citato il suo tradizionale slogan MAGA. Riguarderà cinque valute digitali, ossia Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e Cardano «come altre preziose», che diventeranno «il cuore della». In risposta, i mercati hanno registrato una crescita, accantonando soprattutto quel crollo improvviso che aveva caratterizzato il mese di febbraio, quando Bitcoin in particolare ha chiuso addirittura sotto quota 80 mila dollari dopo aver sfiorato i 110 mila a fine gennaio.