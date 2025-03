Laverita.info - Rinviare le sanzioni è un brodino caldo. Per salvare l’auto via alla tagliola 2035

Audite audite lettrici e lettori, Ursula ha parlato. Ursula dixit. Sembrava in letargo, ma ci sbagliavamo: ha annunciato che le multe per coloro che producono auto e motori non in regola con le leggi (folli) del Green deal, ebbene, queste multe sono spostate di ben tre anni.