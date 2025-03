Ilrestodelcarlino.it - Rincari bus, che pasticcio : "Aula e sindacati beffati"

In Consiglio comunale si discutevano i (contestati)dei biglietti per i bus urbani, con le forze di maggioranza e quelle di opposizione impegnate nella consueta battaglia dialettica nonché nella ricerca di possibili correttivi dell’ultimo minuto alla manovra. Nel frattempo, a margine della seduta, Giunta eriuniti in un’altra stanza tentavano, dopo giorni di tensione, di arrivare in extremis a un faticosissimo accordo. Peccato però che fosse tutto inutile: i rivenditori dei titoli di viaggio avevano infatti già nel cassetto, avendolo ricevuto il giorno precedente, il listino con i prezzi aggiornati. È destinato a far discutere quanto accaduto giovedì scorso in merito agli aumenti dei prezzi dei biglietti di Tper. Anzi, la polemica è già iniziata. "Mi corre l’obbligo di scusarmi con l’amministrazione di Imola – è l’affondo ironico di Simone Carapia (Fratelli d’Italia) – per averla accusata di essere subalterna alle decisione assunte dal sindaco metropolitano Matteo Lepore: in effetti non siamo subalterni solo alle decisioni dell’amministrazione felsinea, ma anche a quelle che Tper prende in autonomia e poi l’assessora Spada si impegna, senza neanche troppo sforzo, a far approvare dal Consiglio comunale di Imola".