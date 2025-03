Juventusnews24.com - Rinaudo loda i progressi della Juventus Next Gen: «Faccio i miei complimenti! Per me è cresciuta in due aspetti in particolare»

Leandro Rinaudo, ex giocatore della Juve, ha parlato dell'ottimo percorso di marcia della Juventus Next Gen. Le sue belle parole testimoniano l'ottimo lavoro svolto da Brambilla. Leandro Rinaudo ha prestato la propria voce ai microfoni di TUTTOmercatoWEB per parlare di calcio a 360°. Nel calderone delle sue considerazioni ci è finita anche la Juventus Next Gen, su cui ha rivelato questo. PAROLE – «Questa settimana ho visto sia l'Avellino con la Juve Next Gen che il Benevento con il Sorrento. La Juventus è cresciuta molto in personalità e controllo del gioco. L'Avellino è una squadra fatta bene per vincere con dei giocatori esperti e quindi totalmente diversa da altre».