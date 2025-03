Sport.quotidiano.net - Rinascita, Anumba non perde la speranza: "Primo posto? Ci proveremo fino alla fine"

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Loriano ZannoniLui, di benzina, ne ha più di tutti. L’energia è evidente, la vitalità pure. Una bizzarria, in un momento di acciacchi e scarsa vena. Simoncontro Orzinuovi ha provato a riversare sul parquet tutto quello che aveva a disposizione, in particolare nella prima parte della partita, quando RivieraBanca è rimasta a contatto. Per l’ala piccola, in totale, 11 punti con 5/5 da due e una buona capacità di selezione dei tiri. Soprattutto in avvicinamento. "La partita non è andata bene – dichiara–. Orzinuovi aveva più energia di noi e lo ha dimostrato in campo. Peccato, ma ora si guarda avanti. Io? Cerco di fornire sempre il massimo del contributo possibile, il mio mattoncino. Qualche volta l’obiettivo riesce e qualche volta no. Attacco, difesa, rimbalzi, tutto quel che serve".