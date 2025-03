Rimuovere virus che apre siti indesiderati e modifica le impostazioni del browser

Leggi su .com

Il reindirizzamento deiweb verso pagine diverse, quando non è provocato da quelle pubblicità dove appena si clicca siun popup o una nuova scheda, viene chiamato "Hijacking" ed è un tipo di malware che condiziona la navigazione internet in diversi modi, impedendo l'apertura di alcuni, facendone aprire altri di pubblicità oppure facendo visualizzare messaggi ingannevoli che spingono l'utente a scaricareo programmi malevoli. Iche causano l'apertura di, spesso classificati comehijacker o adwareno ledel, installano estensioni non autorizzate o aggiungono script dannosi che reindirizzano il traffico versoweb specifici. Spesso, questisono progettati per generare entrate pubblicitarie o per diffondere ulteriori malware.