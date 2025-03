Tvzap.it - Rimane paralizzato dopo aver mangiato il prodotto: scatta il ritiro in tutta Italia

Un uomo di 59 anni, ricoverato per una grave intossicazione alimentare da tossina botulinica, ha lasciato il reparto di terapia intensivaun lungo ricovero di 57 giorni presso l’ospedale di Acireale. La tossina ha provocato una severa sindrome paralizzante, compromettendo in modo significativo la muscolatura respiratoria e il sistema nervoso, inducendo i medici a effettuare un’intubazione e una ventilazione meccanica per garantirne la sopravvivenza. (seguele foto)Leggi anche: Trovati i corpi di 9 ragazzi: la tragica scopertaUn lungo percorso di recuperoIl paziente era stato ricoverato agli inizi di gennaio e ha dovuto affrontare anche una tracheostomia. Con il passare del tempo, ha mostrato segnali di miglioramento, iniziando a riacquistare movimento nelle palpebre e nel collo e comunicando con il personale medico mediante un puntatore ottico.