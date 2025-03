Ilrestodelcarlino.it - "Rilanciare il progetto della Pesaro-Urbino"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Palmiro Ucchielli si mette in scia del collega Andrea Biancani sul tema delle strade. Lo fa dopo che il sindaco di, ieri, ha elencato una serie di osservazioni al Piano regionale delle infrastrutture. Ma lo fa, soprattutto, per tornare a sottolineare la centralità del Comune che amministra, Vallefoglia, "considerata un nodo cruciale e strategico – dice – per collegare le diverse regioni e città dell’entroterra. Per questo motivo – argomenta Ucchielli – in sintonia con il sindaco diAndrea Biancani, sollecito nuovamente il Ministero delle Infrastrutture a rafforzare la viabilità sulle strade di competenza di Anas, rilanciando progetti storici come quello, redatto dall’ingegner Macchi anni fa". In merito alle strade di Anas, Ucchielli precisa che la richiesta principale riguarda lo sviluppo deldi collegamento che parte dalla rotatoria dei Castelli di Morciola, punto di incontro di quattro regioni, e prosegue verso la zona industriale di Talacchio.