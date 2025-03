Ilgiorno.it - Rigamonti, non solo bresaola. Lo stabilimento valtellinese alla conquista del prosciutto San Daniele. “I dazi americani? Non ci spaventano”

Sondrio, 5 marzo 2025 – "Le cose belle si fanno nei momenti difficili, quindi è proprio questo il momento in cui riteniamo ci siano delle cose da fare". Claudio Pdi, amministratore delegato di, nome storico delladi proprietà della multinazionale brasiliana Jbs, traccia un bilancio per il gruppo che ormai da tre anni è proprietario anche dei marchi King’s e Principe, e annuncia un ambizioso piano di crescita, soprattutto all'estero, per ilSanDop. Il punto di partenza è proprio il bilancio 2024 che ha mostrato "una buona performance a livello complessivo" con 256 milioni di euro di fatturato e più di 17mila tonnellate prodotte (+3,9% a valore e +5,1% a volume), ma sul fronte della redditività si è rivelato "insoddisfacente". Anticipando l’andamento complessivo – il cda del gruppo per l’approvazione dei conti è il 28 marzo – Pdi ha annunciato il varo di un piano di investimenti sul quadriennio 2025-2028 "da 24 milioni di euro che riguarderà gli asset industriali e produttivi" con l’ambizione "di far diventare Principe un marchio globale della salumeria italiana", già oggi primo gruppo all’interno del Consorzio Sancon una quota dell’11%.