Fanpage.it - Riforma della giustizia, com’è andato l’incontro tra Meloni e l’Anm

I vertici dell'Anm hanno incontrato il governo per discutere. Il presidente Cesare Parodi si è detto soddisfatto del colloquio, ma sulla possibilità di modificare il ddl portato avanti dal ministro Nordio non sembrano esserci molti margini. "Lanon può tornare indietro se il governo vuole approvarla in questa legislatura", ha spiegato lo stesso Parodi.