Riforma costituzionale | Petrelli sostiene la separazione delle carriere per un giusto processo

"Abbiamo fatto un incontro molto approfondito toccando tutti i temi che riguardano ladella, abbiamo evidentemente invitato il governo ad andare avanti senza tentennamenti sulla via di questafondamentale, che restituisce ai cittadini ilattraverso l'istituzione finalmente di quel giudice terzo che è scritto nella nostra Costituzione all'articolo 111 ma di fatto non è mai stato realizzato". Così il presidente dell'Unionecamere penali, Francesco, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con la premier. "Lanon riguarda gli avvocati - ha aggiunto - e non è certamente punitiva nei confronti della magistratura ma riguarda tutti i cittadini ed una giustizia più moderna e finalmente adeguata ad una democrazia liberale".