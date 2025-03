Palermotoday.it - Rifiuti in centro storico, è l'ora dei controlli: telecamere e droni per beccare chi sporca

Leggi su Palermotoday.it

, pattuglie di vigili e perfino. La task force per scoraggiare chi getta dove e come non dovrebbe la spazzatura è pronta a partire. "In queste ore il comando di polizia municipale ha già installato ottoin alcuni punti nevralgici per sanzionare chi abbandonain.