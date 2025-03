Ilgiorno.it - Riella, la primula rossa: “Il ricorso presentato è irricevibile”. Ora il rapinatore fuggitivo di Gravedona dovrà scontare otto anni

e Uniti (Como), 5 marzo 2025 – Ilda Massimoalla Corte di Cassazione, dopo la condanna a 8di reclusione per la rapina a due anziani avvenuta abre 2021, è “inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati”. Così i giudici di Roma hanno definitivamente chiuso questo capitolo delle condanne che il cinquantunenne di. Oltre al pagamento di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende che sempre accompagna i ricorsi rigettati. La sentenza definitiva ora depositata, la cui decisione è stata letta il 29 gennaio, entra nel dettaglio di tutte le contestazioni mosse daai giudici di Como e di Milano, che si sono pronunciati in modo convergente nei due precedenti gradi di giudizio, insistendo in particolare su “vizi di travisamento della prova”, cercando di“offuscare il peso decisivo di alcuni dati processuali”.