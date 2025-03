Ilfattoquotidiano.it - Riarmo Ue, Calenda contro tutti: “Conte e Gualtieri populisti d’accatto come Salvini. Pd? Totalmente grillinizzato, Schlein ipocrita”. Su La7

Attacco indiscriminato del leader di Azione Carlol’opposizione (tranne Italia Viva, che non è citata) a proposito del mancato sostegno del centrosinistra al piano dieuropeo proposto da Ursula von der Leyen. Ospite de L’aria che tira (La7), il senatore, commentando le parole dei 5 Stelle e di Avs in Aula, accusa: “Sono bambini che dicono idiozie in libertà: Ricciardi cita Crosetto, Grimaldi di Avs parla di conigli mannari. Non c’è niente di decoroso. Io sono dell’opposizione, ma non faccio affatto parte di questa combriccola, perché presentano problemi complessi in modo indegno“.Poi attacca il sindaco di Roma e il Pd: “Oggiha detto che è meglio spendere i soldi per un’Europa della cultura e non delle armi. Ma che cacchio vuol dire? È la sagra della banalità e del luogo comune, intanto di un Pd che si è completamente