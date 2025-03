Lettera43.it - Riarmo europeo, la premier Meloni richiama Tajani e Salvini all’unità

Il piano diproposto dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha fatto emergere nuove tensioni all’interno del governo. Il vicee leader della Lega Matteoha bocciato il progetto con toni netti, scontrandosi con la linea favorevole di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Una spaccatura che martedì sera ha spinto laGiorgiare la maggioranza alla coesione in un vertice a porte chiuse. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera,avrebbe ricordato ai suoi alleati che su temi delicati come la difesa «non ci si può dividere» e, con una nota di autorità, avrebbe chiarito che sulla politica estera la voce del governo è una sola, la sua.: «Se questo fosse un governo anti-non ne farei parte»Mercoledì Antonioè tornato sul tema marcando le distanze dalla posizione di: «Ognuno ha le sue opinioni, io sono favorevole», ha detto il ministro degli Esteri, citato dall’Ansa, a margine dell’evento a Milano per la ricostruzione dell’Ucraina.