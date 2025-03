Quifinanza.it - Riarmo dell’Europa, cosa prevede la clausola sulla difesa e perché piace ai mercati

Ursula von der Leyen l’aveva annunciato a febbraio dello scorso anno e alla fine l’ha fatto davvero: la Commissione europea ha presentato il piano ReArm Europe per aumentare la spesa militare,ndo una mobilitazione da 800 miliardi di euro.L’Ue si trova schiacciata fra il crescente disinteresse Usa e la concreta minaccia della Russia che ha preso la Crimea nel 2014, ha aggredito l’Ucraina dell’Est nel 2022 e nel frattempo ha messo in atto una guerra ibrida per condizionare le elezioni nei Paesi dell’ex blocco sovietico, e non solo. Il piano sarà discusso durante il Consiglio europeo straordinario di giovedì 6 marzo.il piano diA febbraio 2024 Ursula von der Leyen aveva parlato della “illusione” di una pace permanente infine “andata in frantumi” a causa delle mire di Putin.