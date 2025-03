Quotidiano.net - Rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato europei trainato dai Bund tedeschi

Fortedeideiditrainati da quellidopo le ipotesi di piani di spesa del nuovo governo di Berlino, a partire da quelli per la Difesa, anche ampliando fortemente il debito. I tassi suia 10 anni sono schizzati in avvio di seduta di oltre 20 punti base fino al 2,7%, con i bond a pari scadenza italiani e francesi saliti di circa 12 'basis point'. In questo conteso lo spread tra Btp (comunque arrivati al 3,75%) eè ovviamente in calo, con il differenziale che si muove attorno ai 106 punti base. Sempre bene le Borse (Francoforte +2,8%, Milano +1,8%), con l'euro in crescita dello 0,5% contro il dollaro a quota 1,068.