Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli. Le ultime 11 finali per scudetto e Champions”

: “. Le11per”">Cinque squadre in otto punti: la classifica si è accorciata e il, che si trova a una sola lunghezza dal primo posto, è costretto a non abbassare la guardia. Il sognoè più vivo che mai, ma la concorrenza per la zonasi è riavvicinata, rendendo ogni passo falso pericoloso.Come sottolineato da Marco Azzi su, la squadra di Antonio Conte deve gestire una situazione delicata: l’Inter è rimasta a distanza, ma alle spalle Atalanta, Juventus e Lazio stanno risalendo, minacciando la quarta posizione che garantisce l’accesso alla prossimaLeague.“Ilnon vince da 39 giorni e senza un’immediata inversione di tendenza il digiuno rischia di diventare un tabù”, evidenzia Azzi.