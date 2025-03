It.insideover.com - Repubblica Democratica del Congo, la campagna dei vescovi per arrivare alla pace

della Conferenza episcopale nazionale del(CENCO) e i reverendi della Chiesa di Cristo in(ECC) hanno avviato diverse consultazioni sia a livello nazionale che internazionale. Stanno incontrando forze politiche nazionali sia della maggioranza di governo che dell’opposizione. Stanno anche incontrando oppositori in esilio, Paesi coinvolti in conflitti nell’area orientale della RDC e soprattutto membri del movimento ribelle M23. Mentre queste azioni sono viste con favore da alcuni, soprattutto in un momento in cui l’M23 sta guadagnando terreno, altri ritengono che si tratti di un’iniziativa che non dovrebbe provenire da membri del clero. La motivazione è salvare il Paese in un momento in cui è sotto l’influenza della ribellione dell’M23 che occupa parte della RDC orientale, comprese le principali città di Goma e Bukavu.