"Se c'è una persona che non è indi fare piani strategici in Europa è Ursula von derperché il Green Deal che ha fatto è stato un disastro. La cosa che serve è la, sono gli Stati Uniti d'Europa e in prospettiva l'esercito europeo ed è mettere insieme i soldi che già si spendono sulla, perché si spendono tanti soldi in Italia, Francia, Germania. Ursula von derfa questi piani strategici mirabolanti che poi finiscono col mettere in ginocchio le imprese come è successo con il Green Deal. Dunque io non ho grande fiducia in Ursula von derma l'idea di un'Europa che si mette insieme e che investe anche inè un'idea vincente". Così il leader di Italia Viva Matteoa margine dell'evento 'Bastage' in corso a Roma.