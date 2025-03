Ilfattoquotidiano.it - Renzi a Padellaro: “Sono persino disposto ad allearmi con Conte, perché Meloni è peggio. Basta coi litigi nel centrosinistra”. Su La7

“Visto che io oggi non ho più il consenso che avevo prima, posso parlare liberamente: dobbiamo trovare il candidato o la candidata dia Palazzo Chigi, condividendo le modalità della scelta. Ma prima di questo, se i leader delseri, si rendono conto che c’è un grido di dolore delle famiglie e delle imprese. Quindi,litigare,mettersi a discutere. Bisogna trovare una persona che sia in grado di dire: ‘Cara Giorgia, grazie di tutto'”.le parole pronunciate dal leader di Italia Viva Matteo, durante un confronto con Antoniodel Fatto Quotidiano nella trasmissione Dimartedì (La7), dove l’ex presidente del Consiglio invoca ununito contro la corazzata di centrodestra.A, che gli chiede se èa deporre l’ascia di guerra con Giusepperisponde: “Sì,pronto adcon, che in questo momento sta distruggendo la credibilità delle istituzioni italiane.