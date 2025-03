Unlimitednews.it - Renato Zero, dal 7 marzo due nuovi brani ‘tributo’

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Non smette di stupire: il suo tributo ai grandi miti della musica worldwide riparte da due, omaggio a indimenticate icone mondiali. Da venerdì 7saranno disponibili in radio e su tutte le piattaforme digitali, per Tattica, Per Sempre Noi (I Have Nothing) e Sarai (At Last).Con il suo inconfondibile tocco,dà un’inedita interpretazione di due classici che hanno segnato la storia della musica pop e soul internazionale. Per Sempre Noi, la personale versione di I Have Nothing, uno deipiù celebri di Whitney Houston, estratto dalla colonna sonora senza tempo di The Bodyguard; e Sarai, la rilettura di At Last, capolavoro interpretato dai più grandi artisti mondiali: dalla celebre versione di Etta James a quelle di Aretha Franklin, Céline Dion e Beyoncé, tra le altre.