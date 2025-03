Regno Unito nuove regole per andarci | cosa cambia da oggi cos’è l’Eta

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –, e nuovi documenti necessari, per chi viaggia verso il. Entreranno in vigore a partire dal 2 aprile prossimo, data dalla quale sarà necessario essere in possesso di una Electronic Travel Authorisation (Eta), l’autorizzazione elettronica indispensabile per recarsi oltremanica. Da, mercoledì 5 marzo, è possibile iniziare a presentare .