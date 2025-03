Anteprima24.it - Regione Campania: ecco quanto guadagnano governatore, assessori e consiglieri

Tempo di lettura: 2 minutiguadagna il presidente della? E gli? E ciascun consigliere? Alle domande risponde il sito web istituzionale, su cui è pubblicata la tabella riassuntiva degli emolumenti lordi. L’anno di riferimento è il 2023. Dal gennaio 2024 tali dati sono resi pubblici per l’obbligo di trasparenza, disposto da una legge regionale del 2017.Arisulta, ilVincenzo De Luca si porta a casa 13.800 euro mensili. A questa cifra si arriva sommando l’indennità di carica (6.600 euro), l’indennità di funzione (2.700), e un rimborso spese (4.400) identico per. La stessa paga va al presidente del consiglio regionale, Gennaro Oliviero. Per il vicepresidente della giunta Fulvio Bonavitacola e gli, la retribuzione è di 12.