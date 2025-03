Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, il futuro è nelle mani di Motta: "Mi ispiro a Cech, ma devo irrobustirmi"

Impossibile dimenticare il suo esordio tra i professionisti lo scorso 9 agosto, in Coppa Italia, contro il Genoa. Edoardo– portiere classe 2005 di proprietà della– si presentò a ‘Marassi’ con un paio di parate da predestinato che gli valsero la palma del migliore in campo della squadra di Viali. Dopo quell’exploit non c’è più stata occasione di rivederlo all’opera, ma adesso è pronto a riprendersi il ruolo di vice Bardi dopo aver superato un fastidioso infortunio alla mano. Marco Bizzarri, il preparatore dei portieri, lo ha già dipinto come ‘il numero uno delladel’. Ieri è stato presentato ai media in occasione della conferma della partnership di Emilbanca come main sponsor del settore giovanile., torniamo alle origini: come nasce la ‘vocazione’ che l’ha spinta a fare il portiere? "È stata una questione istintiva, non mi piaceva giocare fuori e soprattutto correre (sorride, ndr).