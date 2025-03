Ilfattoquotidiano.it - Referti degli esami istologici in ritardo, l’Asp di Trapani non aveva mai informato la Regione: Schifani la “commissaria”

dinonmail’assessorato alla Salute siciliano dei gravi ritardi sugli esiti. È quel che viene fuori dopo una giornata di tensioni tra i meloniani (ala Musumeci) e il governatore Renatoche martedì ha convocato il direttore generale deldi, Ferdinando Croce. Lui al momento resta in sella ma di fatto vieneto: il presidente dellaha, infatti, deciso di affiancare l’assessorato alla Salute ai vertici del.Una scelta a metà tra l’attendismo e il defenestramento, in attesa di capire la portata della valanga che ha travolto l’azienda sanitaria guidata da Croce. Il meloniano, avvocato 42enne di Messina, è stato capo gabinetto vicario dell’Assessorato alla Salute, guidato da Ruggero Razza, ruolo dal quale si è dimesso dopo essere stato indagato per i dati covid, la sua posizione è stata poi archiviata.