Reddito di libertà, il sussidio mensile sale a 500 euro. "Un'altra misura concreta del governo per le donne"

Aumenta da 400 a 500 il contributo massimo, per dodici mesi, deldi, destinato allevittime di violenza in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, per sostenerle favorendone l’emancipazione economica. Lo stabilisce un decreto del ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con quelli del Lavoro e dell’Economia, firmato il 2 dicembre e pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, che definisce la ripartizione dei 30 milioni del “Fondo per ildiper levittime di violenza”, 10 milioni all’anno per 2024, 2025 e 2026.di, la soddisfazione del centrodestra«IlMeloni – commenta Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della Commissione bicamerale contro la violenza sulle– continua con la sua politica del fare, con misure concrete.