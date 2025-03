Lanotiziagiornale.it - Reddito di libertà, il sostegno aumenta a 500 euro al mese: chi può ottenerlo e come richiederlo

ildi. Il contributo massimo mensile per la misura destinata alle donne vittime di violenza in condizioni di povertà sale da 400 a 500. Ilè valido per 12 mesi ed è destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, che vengono seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali.Ildiè stato istituito per aiutare le donne vittime di violenza con l’obiettivo di favorire la loro emancipazione economica. L’aumento dell’importo è la conseguenza del decreto del ministero della Famiglia, di concerto con Lavoro ed Economia, firmato il 2 dicembre e pubblicato ora in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento ripartisce i 30 milioni del Fondo per ildiper le donne vittime di violenza, con 10 milioni per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026.