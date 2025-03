Ilfattoquotidiano.it - Reddito di libertà: il decreto sull’aumento pubblicato solo alla vigilia dell’8 marzo (tre mesi dopo la firma). “La rata sale di 100 euro? Ancora pochi”

Promesso –quasi un anno di ritardo – in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, arrivato. È statonelle scorse ore in Gazzetta ufficiale, ilche ripartisce i fondi deldiper le donne in uscita da situazione di violenza e stabilisce un aumento di 100mensili (500 e non più 400) per dodici rate totali. In totale vengono ripartiti 30 milioni diper il triennio che va dal 2024 al 2026: la misura, istituita dal governo Conte 2 e resa strutturale dall’esecutivo Meloni, è arrivata però con più di un anno di ritardo. E mentre i ministeri si rimpvano le responsabilità, centinaia di donne sono rimaste senza aiuti.Ildella ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, di concerto con i ministri di Lavoro ed Economia, è stato infattito il 2 dicembre scorso.