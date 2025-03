Quifinanza.it - Reddito di libertà, come richiedere i 500 euro per le donne vittime di violenza

Leggi su Quifinanza.it

Aumenta a 500ildi, bonus mensile erogato per un massimo di dodici mesi che ha l’obiettivo di favorire l’emancipazione economica di tutte coloro che vivono in condizioni di povertà e sono seguite da centri antiregionali e da servizi sociali.A stabilirlo è un decreto del ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, che ripartisce 30 milioni didel “Fondo per ildiper ledi”, con 10 milioni stanziati per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.Cresce il bonus per leIldi, sostegno per lediin difficoltà economica, sale dunque da 400 a 500mensili per un massimo di dodici mesi, con l’obiettivo di favorirne l’autonomia finanziaria. Il contributo, compatibile con altre forme di sostegno, quali l’assegno di inclusione, è destinato acon o senza figli, seguite dai centri antiregionali e dai servizi sociali.