Lettera43.it - Reddito di libertà 2025: requisiti, importo, quando viene pagato e come fare domanda

Leggi su Lettera43.it

Ildiè una somma riconosciuta alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri anti violenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali. Nell’è salito a 500 euro pro capite mensili (prima era 400) eerogato per un massimo di 12 mensilità. Il decreto che definisce i criteri e la ripartizione delle risorse del fondo per finanziare la misura è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 4 marzo, ecco tutto quello che c’è da sapere.difunzionaanticipato, ildiè un intervento volto a sostenere l’emancipazione economica delle donne che si trovano in situazioni di violenza e che intendono fuoriuscirne. È finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori.