Danielebartocciblog.it - Red Bull e Il Pagante al Super G Cervinia con Settimana Bianca Il Party

Tutto pronto per il grande show targato “– Il”: tutti pronti sotto al palco delG di. Ebbene sì, sabato 8 marzo le hit più ascoltate de Ile gli energy drink Redsono pronte a far ballare e cantare tutti. Dalle 13.30, l’apres ski sarà veramente clamoroso, o “clamo” per dirla nel linguaggio del duo milanese. Un binomio che non ha bisogno di presentazioni: da anni scala le classifiche con brani come Portofino, Maranza, Devastante e, ovviamente,.Per tenere il ritmo e ritrovare la carica, anche dopo le discese sulle piste, ci sarà, udite udite, Redcon i suoi iconici energy drink. Stiamo parlando ovviamente dell’inimitabile Redclassica, RedSugarfree, l’inconfondibile gusto di Redsenza zuccheri e RedWhite Edition, al gusto esotico di cocco e fruttato dell’açaÌ.