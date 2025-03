Record di fatturato per Menarini 46 miliardi nel 2024 Cresce negli Usa e non teme i dazi

Quifinanza.it - Record di fatturato per Menarini, 4,6 miliardi nel 2024. Cresce negli Usa e non teme i dazi

Complessità e sfide. Sono due parole chiave, due facce della stessa medaglia che l’industria farmaceutica si trova ad affrontare. Se da un lato il futuro è destinato a proporre terapie sempre più mirate e quindi deve cavalcare l’innovazione, attraverso ecosistemi che possano sempre meglio favorire il passaggio dalla ricerca al malato, occorre continuare ad impegnarsi. Il tutto, in una logica di sviluppo continuo che passa attraverso investimenti importanti e sostenibili. Si può riassumere così, partendo dai dati relativi alpresentati ieri a Firenze, la visione dell’azienda farmaceutica.Cosa dicono le cifre17.800 dipendenti nel mondo, 18 stabilimenti produttivi in Italia, Spagna e Germania, 9 centri di ricerca e sviluppo da New York a Singapore. I numeri da soli parlano del valore del Gruppo, che lo scorso anno, pur nelle difficoltà di un sistema sempre più complesso, ha superato per la prima volta quota 4,6di euro di, con una crescita del 5,2% rispetto all’anno precedente e un Ebitda tra 430 e 460 milioni.