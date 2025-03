Sport.quotidiano.net - Rebus difesa per la prossima stagione: il colombiano e Beukema attirano le big. Lo Sparta Praga: "I rossoblù volevano Vitik». Piace Gabbia. Casale legato all’Europa. Rumors su Lucu e Sam

Rinforzi cercansi anche in. Perchémi esono stati, tanto la scorsa estate quanto a gennaio, oggetto dell’interessamento di numerosi club: dall’Atletico Madrid all’Inter, dal Milan al Napoli, dal Liverpool al Galatasaray e per ildalla patria era arrivata anche notizia di un sondaggio del Real Madrid. Saranno pezzi pregiati, come Ndoye e Castro e prima di parlare del futuro dei pezzi pregiati in vetrina sarà fondamentale capire come finirà la: perché in caso di Champions il Bologna potrebbe sacrificiare solo una o due pedine, in caso di Europa o Conference la situazione potrebbe cambiare, mentre in caso di mancata qualificazione alcuni giocatori potrebbero ritenere compiuto il percorso ine ambire a club che possano lottare per titoli nazionali e in Europa.