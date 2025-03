Lapresse.it - Rearm Europe, Conte: “M5S contrario a investire soldi in armi”

“Non è concepibile che le risorse destinate alla scuola, agli asili nido, alla sanità, a combattere il carovita, siano invece destinate all’acquisto di. È inimmaginabile che il governo italiano possa arrivare a spendere fino a 30 miliardi inquando invece destina solo tre miliardi contro il carovita e il caro bollette. Tutto questo non lo permetteremo“. Lo ha dichiarato il leader del M5S Giuseppeparlando con i cronisti di fronte a piazza del Parlamento.“Ritroviamoci il 5 aprile, sabato, qui a Roma, con tutti i cittadini per dire stop alle“, ha proposto. “Noi come la Lega? Noi facciamo della coerenza la nostra virtù politica, la Lega che sta al governo e dice tutto e ildi tutto e vota sempre in modo difforme al pensiero che poi espone non ci riguarda proprio, non abbiamo nulla a che vedere“.