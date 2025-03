Sololaroma.it - Real Sociedad-Manchester United, il pronostico di Europa League

Settimana importante in campo europeo, con il ritorno di tutte e tre le principali competizioni che vedranno svolgersi le rispettive gare d’andata degli ottavi di finale. Per quanto riguarda l’, domani, giovedì 6 marzo, tra i match in programma ci sarà anche quello tra, con fischio d’inizio alle ore 18.45 all’Estadio Municipal de Anoeta.Padroni di casa che si sono qualificati per questo turno superando nei playoff il Midtjylland, battendolo in entrambe le gare. La fine di febbraio e l’inizio di marzo non sono però state semplici per la, che dovrà rialzarsi dopo aver subito due sconfitte consecutive rispettivamente nella semifinale d’andata di Coppa del Re contro ilMadrid ed in campionato con il Barcellona.Dalla parte opposta si presenterà in terra spagnola unche è reduce dall’ennesima delusione di questa stagione dopo essere stato eliminato nel quinto turno di FA Cup dal Fulham, vittorioso ai rigori.