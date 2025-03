Real-Atletico 2-1 valanga Arsenal e pari Dortmund nell’andata degli ottavi di Champions

Leggi su Unlimitednews.it

Si chiude il martedì di Champions League, con le prime quattro gare d’andataottavi di finale che sembrano emanare già alcuni verdetti in vista dei quarti. Vince l’Aston Villa, che nella partita delle 18:45 batte 3-1 il Bruges e partirà dunque in vantaggio nella sfida di ritorno del Villa Park. Termina invece 2-1 per ilil derby di Madrid, che batte l’grazie alle reti di Rodrygo e Brahim Diaz. Apoi l’sul Psv, con il 7-1 rifilato dagli uomini di Arteta ai campioni d’olanda che ipoteca la qualificazione per i Gunners. Solo un, infine, quello ditra Borussia e Lille, con le reti di Adeyemi e Haraldsson.A Madrid il primo colpo della serata lo battono i Blancos con Rodrygo che stappa il match dopo appena quattro minuti. Nasce tutto da un’imbucata illuminante di Valverde, che sorprende Galan e innesca il numero 11 del: rapido nel rientrare sul sinistro, il brasiliano libera un tiro a giro imprendibile per Oblak.