Re Carlo, il vecchio vizio di Camilla e la mania imbarazzante

Reperdona tutto a sua moglie, anche il suoper il quale è stata più volte criticata, tanto che suo figlio Tom Parker Bowles è intervenuto recentemente in sua difesa.Re, ildi famigliaReha fatto di tutto per far accettare sua mogliesia nella Famiglia Reale, sia a Palazzo che nell’opinione pubblica e la Regina, dal canto suo, ha dovuto cambiare molte delle sue abitudini e fare anche qualche rinuncia. Tra queste ha dovuto dire addio alle sigarette.aveva infatti ildel fumo. Voci di corridoio anzi sostengono che “fumava come una ciminiera e beveva come una spugna”. Non solo, le malelingue sostengono che la Regina consorte continui a fumare anche se lo fa in modo più discreto, soprattutto evita di farlo in pubblico.