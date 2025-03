Thesocialpost.it - Rc Auto, nuovi parametri dal 5 marzo per i risarcimenti da sinistri: come funziona e cosa succederà alle polizze

Dal 52025 diventano operative le nuove disposizioni per la liquidazione dei danni non patrimoniali derivanti da lesioni di non lieve entità. Le nuove regole si applicheranno aed eventi successivi a questa data, fornendo criteri certi per il risarcimento del danno biologico, morale e temporaneo.Leggi anche: “Tenete soldi contanti in casa.” L’annuncio delle due banche europee è da brividi. Ecco quanto tenere e perchéIl nuovo sistema di valutazioneLa nuova Tabella Unica Nazionale (Tun), pubblicata in Gazzetta Ufficiale egata al decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 13 gennaio 2025, introducestandardizzati per la valutazione economica delle lesioni comprese tra 10 e 100 punti di invalidità biologica. Fino ad oggi, il calcolo deiseguiva criteri variabili, con differenze significative tra tribunali di città diverse.