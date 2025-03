Repubblica.it - Ray Kurzweil, teorico della singolarità: “Entro il 2032 sfuggiremo all'invecchiamento”

Leggi su Repubblica.it

Il popolare informatico e futurista, una delle 100 persone più influenti del mondo nell’IA secondo il Time, è intervenuto al Mobile World Congress di Barcellona per raccontare come l’intelligenza artificiale promette di allungare la nostra vita e di cambiarci per sempre. “Ci.