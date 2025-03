Terzotemponapoli.com - Ravezzani: “Non bastano 90’ per decidere il campionato”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio, direttore di TeleLombardia. Il giornalista ha puntato l’attenzione sulla lotta Scudetto. Per lui Conte il favorito. La Juve potrebbe rientrare. Di seguito le sue dichiarazioni alla trasmissione radiofonica.: “Una cosa è certa: gli azzurri partivano favoriti per avere il miglior allenatore e il miglior impianto della squadra“Così il direttore di Telelombardia: “L’obbligo a vincere lo Scudetto è poco interessante, ma è stato Conte il primo a tirarlo fuori in questa stagione. Quando era all’Inter scaricava le pressioni sui nerazzurri, ora è chiaro che stia tirando l’acqua al mulino del suo Napoli. Una cosa è certa: gli azzurri partivano favoriti per avere il miglior allenatore e il miglior impianto della squadra, e senza coppe avrebbe avuto il vantaggio che poi stiamo testimoniando.