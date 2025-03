Lanazione.it - Ravasio con il tutore. Occasione Ogunseye

Leggi su Lanazione.it

Interessamento parziale dei legamenti della spalla sinistra. È questo l’esito della risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto ieri Mario(nella foto) conseguente alla distorsione riportata nei minuti finali della gara contro il Sestri Levante. Al centravanti è stato applicato une l’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente. A 48 ore dalla partita con la Spal, dunque, la presenza dell’attaccante è in forte dubbio. Una decisione verrà presa in extremis, ma potrebbe prevalere la scelta di non rischiare considerato che l’Arezzo dovrà giocare tre partite in otto giorni. In caso di forfait dinon è escluso il rilancio di. In alternativa l’avanzamento di Capello come centravanti, ma pare difficile che l’allenatore Cristian Bucchi voglia modificare un assetto che sta funzionando.