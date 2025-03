Ilgiornale.it - Raquet Trend Expo, gli sport della racchetta in campo a Fiera Milano

Dal 7 al 9 marzo in scena tennis, padel, pickleball, beach tennis e tennistavolo nei padiglioni che ospiteranno gare dell'Olimpiadi invernaliCortina 2026. Evento business per i professionisti e "live" per gli appassionati: più di 100 espositori e 21 campi da gioco