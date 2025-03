Ilgiorno.it - Rapina in farmacia, via con 3mila euro

Attimi di paura alle 17.30 di lunedì, quando duetori non armati hanno fatto irruzione nellacomunale di piazza Libertà. Con il volto coperto dai caschi integrali, i malviventi hanno minacciato i dipendenti costringendoli a consegnare l’incasso, circa. I banditi sono poi scappati su uno scooter. Indagano i carabinieri della Stazione di Busto Garolfo, impegnati nell’analisi delle immagini registrate dalle telecamere. A gennaio era stata presa di mira nella notte laSanta Teresa di Legnano, in via Monte Rosa, dove i ladri avevano sottratto il fondocassa di 1.600. Sempre a gennaio nel mirino anche ladi Magnago, in via Sardegna. Qualche settimana fa a Magenta un tentativo diallaCicero era stato sventato da un cittadino coraggioso che aveva poi bloccato il malvivente sferrandogli un pugno per poi trattenerlo fino all’arrivo dei carabinieri.