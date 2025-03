Juventusnews24.com - Ranking UEFA aggiornato, quinto posto in Champions League sempre più lontano: come cambia la posizione dopo i primi ottavi d’andata

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, ecco la classifica e ladell’Italia per ilin: l’elencoLahailper nazionidi finale. La Spagna continua ad allontanarsil’Inghilterra che èal primo. Le prime due nazioni avranno diritto ad unextra per la prossima stagione di, in caso contrario la Serie A avrà solo le prime 4 classificate in: la Juve ricopre attualmente il quartoSTAGIONALE1. Inghilterra 21.4622. Spagna 19.3203. Italia 18.1874. Portogallo 16.1715. Germania 16.0506. Belgio 15.2507. Francia 14.9998. Olanda 14.7509. Grecia 11.68710. Repubblica Ceca 10.350Leggi su Juventusnews24.com