Ranieri avverte L’Athletic Bilbao non è solo Nico Williams

ROMA (ITALPRESS) – “Stanno tutti bene e sono tutti arruolabili e disponibili”. Claudioha l’imbarazzo della scelta alla vigilia dell’andata degli ottavi di Europa League controall’Olimpico.“La situazione di Hummels? Capisco quando le cose vanno male, ma non capisco perchè cercare adesso queste cose. E’ un ragazzo che sta a Roma, va a vedere la città ed è tranquillo. Non c’è niente. Vado d’amore e d’accordo con tutti”, ha aggiuntoin riferimento all’ultimo post Instagram del difensore tedesco (“L’Oscar per la vacanza più lunga va a.”) che secondo qualche tifoso aveva una nota polemica alla luce delle ultime esclusioni.Su Pellegrini: “Si diverte pure lui, ma non lo dimostra. E’ un ragazzo molto introverso, vorrei che si divertisse di più perchè ha qualità che pochi giocatori hanno.